Под Петербургом опрокинулся автобус с 11 пассажирами

В Ленобласти попал в аварию пассажирский автобус. ЧП произошло на трассе Бокситогорск – Батьково.
По данным spbdnevnik.ru, 50-летний водитель управлял автобусом "Вольво", когда на закруглении дороги машину занесло, затем автомобиль опрокинулся. В салоне транспортного средства находились 11 пассажиров. По факту случившегося проводится проверка.
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