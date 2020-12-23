При ограблении банка в Краснодаре ранили полицейкого

Трое вооруженных преступников угнали автомобиль и похитили терминал из здания банка, передает Пятый канал. Во время преследования злоумышленников был ранен полицейский. Один из подозреваемых был задержан, поиск оставшихся двоих продолжается. Введен в действие план "Перехват".
Популярные темы форума
Конец
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Иностранные выражения и поговорки
Дом 2
За что можно любить Россию?
Телеконференция
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда