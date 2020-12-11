В Ялте семейный конфликт обернулся поджогом микроавтобуса

В Ялте произошло ЧП. Уточняется, что семейная ссора обернулась поджогом микроавтобуса.
Виновником случившегося называют главу семейства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет "Царьград".
В Ялте произошло ЧП. Уточняется, что семейная ссора обернулась поджогом микроавтобуса.
Виновником случившегося называют главу семейства. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, пишет "Царьград".
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