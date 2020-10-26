Житель Подмосковья госпитализирован со следами пыток утюгом

Шокирующий инцидент произошел в подмосковной Кашире. Уточняется, что мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами.
Врачи пришли к заключению, что пострадавшего били и пытали утюгом. При этом сам мужчина не стал говорить, кто над ним издевался, передает телеканал "360". В СМИ пишут, что пострадавший склонен к злоупотреблению алкоголя.
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