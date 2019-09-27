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Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"

Фото:function.mil.ru
Министерство обороны России обнародовало виде первого пуска свехзвуковой противокорабельной  крылатой ракеты "Оникс". Испытания проводились на Чукотке.
прочитано 120 раз

Боевой расчет Тихоокеанского флота России провел пуск свехзвуковой противокорабельной  крылатой ракеты "Оникс" с помощью берегового комплекса "Бастион". Сама техника, а также личный состав, были доставлены на место проведения учений на большом десантном корабле.

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Автор: 27 сентября 2019, 12:18

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