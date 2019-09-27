Опубликовано видео первого пуска новейшей ракеты "Оникс"

Боевой расчет Тихоокеанского флота России провел пуск свехзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" с помощью берегового комплекса "Бастион". Сама техника, а также личный состав, были доставлены на место проведения учений на большом десантном корабле.
Полет новейшей российской ракеты прошел в штатном режиме. Она поразила судно-мишень, расположенное более чем в 200 километрах в акватории Чукотского моря, передает сайт ТВ Центр. Ход испытаний был снят на видео. Запись опубликована в Сети.
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