Запад в ужасе от российского оружия
Иностранные репортеры отметили, что от системы "Ураган" "кровь стынет в жилах". Больше всего журналистов впечатлили кадры, как 20-тонная военная машина выпускает 280-килограммовые ракеты дважды в секунду, передает The Sun. Кроме того, во время маневров были испытаны российские ракеты-"невидимки", которые превосходят все мировые аналоги.
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