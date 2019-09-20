Тюремное танго по-русски: стриптиз в колонии попал на видео

Любители повеселиться собрались в клубе поселка Тамтачет. На кадрах видно, как мужчины в камуфляже раздеваются, стоя на стульях. Рядом танцуют разгоряченные женщины. Телеканал "360" сообщает, что "раскрепостились" подвыпившие сотрудники красноярской колонии после того, как мероприятие покинуло начальство.
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