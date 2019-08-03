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В "ЕР" выступили против штрафа за самостоятельное благоустройство двора

Фото: Er.ru
Мэра Казани Ильсура Метшина просят разобраться в ситуации с назначением штрафа жителям одного из дворов за самостоятельное благоустройство. Соответствующий запрос на имя градоначальника направил депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Михаил Старшинов. Также парламентарий попросил помочь людям оформить нужные документы на проведенные работы. 
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За благоустройство двора жителям одного из домов Казани назначили штраф в 200 тысяч рублей. Происходящее противоречит здравому смыслу, недоумевает законодатель.  

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По его словам, люди потратили свое время и силы, сделали придомовую территорию красивой, и их после этого пытаются оштрафовать.  

"Даже если все это оформлено с какими-то нарушениями или не оформлено вовсе, то людям надо помочь все это узаконить", – подчеркнул единоросс.  

Михаил Старшинов. Фото: Er.ru

Граждан, которые пытаются сделать свой двор лучше, надо всячески поощрять и поддерживать, а не применять к ним различные административные меры, уверен парламентарий. Старшинов выразил уверенность, что руководство Казани отреагирует на его обращение и ситуация будет исправлена в самое ближайшее время.  

Двор, о котором идет речь, расположен по улице Латышских Стрелков. Местные жители украсили придомовую территорию сделанными из резиновых покрышек фигурами животных, высадили клумбы, украсили стену дома. После этого в СМИ появилась информация, что за самостоятельное благоустройство на них наложили штраф – 200 тысяч рублей. 

Автор: 3 августа 2019, 17:18

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