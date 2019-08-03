В "ЕР" выступили против штрафа за самостоятельное благоустройство двора

За благоустройство двора жителям одного из домов Казани назначили штраф в 200 тысяч рублей. Происходящее противоречит здравому смыслу, недоумевает законодатель.
По его словам, люди потратили свое время и силы, сделали придомовую территорию красивой, и их после этого пытаются оштрафовать.
"Даже если все это оформлено с какими-то нарушениями или не оформлено вовсе, то людям надо помочь все это узаконить", – подчеркнул единоросс.
Граждан, которые пытаются сделать свой двор лучше, надо всячески поощрять и поддерживать, а не применять к ним различные административные меры, уверен парламентарий. Старшинов выразил уверенность, что руководство Казани отреагирует на его обращение и ситуация будет исправлена в самое ближайшее время.
Двор, о котором идет речь, расположен по улице Латышских Стрелков. Местные жители украсили придомовую территорию сделанными из резиновых покрышек фигурами животных, высадили клумбы, украсили стену дома. После этого в СМИ появилась информация, что за самостоятельное благоустройство на них наложили штраф – 200 тысяч рублей.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Алименты не заплатил, значит все???
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Малиновое варенье
Что вы ели сегодня?
Ризо и Оболенская?
Принят перечень опасных пород собак.