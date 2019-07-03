Инопланетяне наступают: огромная туча напугала жителей Подмосковья

В минувший понедельник, 1 июля, жители Подмосковья стали свидетелями необычного природного явления. Вечером в небе появилась огромная туча, напоминающая ядерный гриб. Фотографии странного облака быстро разлетелись по Сети. "Похоже на атомный взрыв", "Апокалипсис", "Инопланетяне наступают", – делились опасениями пользователи.
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец поспешил успокоить жителей Подмосковья. По его словам, такие тучи сопровождаются интенсивными дождями и грозами. "Ничего сверхъестественного в этом явлении нет. Если вы видите "наковальню" на горизонте, знайте, что надвигается гроза", – передает слова синоптика сайт "Подмосковье сегодня".
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