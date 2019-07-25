В Якутске журналиста оштрафовали за воздействие на подсознание

Суд в Якутске признал корреспондента газеты "Якутск вечерний" виновным в злоупотреблении свободой СМИ. Об этом сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на решение инстанции.
В одном из своих материалов журналист утверждал, что научного сотрудника Северо-Восточного федерального университета похитили и пытали сотрудники ФСБ. Местный участковый решил взять показания у корреспондента, чтобы провести расследование, но представитель СМИ отказался. Тогда участковый составил на него протокол. В частности, полицейский указал, что в статье журналиста есть "скрытые вставки, которые воздействуют на подсознание людей и оказывают на них вредное влияние".
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