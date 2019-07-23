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Один человек пострадал: под Петербургом мужчина устроил стрельбу

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Полицейские задержали жителя Всеволжска, подозреваемого в стрельбе по людям, отдыхавшим в лодке на озере Круглое. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня" со ссылкой на "Невские новости".

Согласно предварительной версии, вечером 13 июля мужчина выстрелил из пистолета в лодку, в которой сидели трое взрослых и двое несовершеннолетних, после чего скрылся. Один человек ранен. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Автор: 23 июля 2019, 17:12

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