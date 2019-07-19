Житель Балашихи убил мужчину из-за неприязни

В подмосковной Балашихе у жилого дома нашли мертвого мужчину. По подозрению в убийстве задержали 20-летнего парня.
Уточняется, что погибшему было 36 лет. "Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" представителя правоохранительных органов. В отношении погибшего возбудили уголовное дело.
Популярные темы форума
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды.
Сняла трусы в метро!
Как относиться к астрологам?
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
самые бедные это россияне ,денег нет ,только на мороженное хватает!
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Муж стал импотентом
Главное деньги, все можно купить
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Можно еще раз прожить ту же жизнь?
Послеродовая депрессия
Любовь война
Ненавижу подругу
Обманываю его
Сын мой все равно женился на старухе
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
Как перестать жрать
Найти мужа на сайте знакомств
Моя подружка стала любовницей шефа.
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛЬ ,ЧТО ЭТО?
кому интересно экскурсия чернобыльская АС?Что за фигня?Неужели это весело?
Ирина Шейк! Россия с тобой!
У бога есть враги?
Я хороший будущий муж
девственник в 27
Заголовок темы-опрос
Бывают ли собаки трансгендеры?
Россия страна охраников и таксистов!