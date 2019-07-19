Житель Балашихи убил мужчину из-за неприязни

В подмосковной Балашихе у жилого дома нашли мертвого мужчину. По подозрению в убийстве задержали 20-летнего парня.

Уточняется, что погибшему было 36 лет. "Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре", – цитирует сайт "Подмосковье сегодня" представителя правоохранительных органов. В отношении погибшего возбудили уголовное дело.