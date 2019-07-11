Скончался до приезда медиков: Наташа Королева напала с ножом на сожителя

В Мордовии местная жительница Наташа Королева напала с ножом на своего гражданского мужа во время застолья. Мужчина скончался от полученного ранения до приезда медиков.
Как удалось выяснить следователям, женщина вступила в перепалку с возлюбленным во время банкета у друзей. Мужчина хотел пойти домой, однако его спутница отказалась. Тогда он ударил ее лицу, и женщина взяла в руки нож.
Наташа Королева признала свою вину. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает портал "Известия Мордовии".
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