В Петербурге люди застряли на экстремальном аттракционе

В четверг, 13 июня, в петербургском парке "Диво Остров" отключилось электричество. Несколько людей на экстремальном аттракционе оказались заблокированы в воздухе. Инцидент успели заснять очевидцы и опубликовать ролик в Сети, передает Пятый канал.
Компания "Ленэнерго" сообщила, что на место происшествия выехали спасательные службы. "Специалисты компании выехали на место сразу после поступления сигнала об отключении. На место направлены дизель-генераторные установки", – цитирует представителей организации издание Фонтанка.ру. Причины случившегося выясняются.
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