Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях

Московский путешественник найден мертвым в лесу возле поселка Черусти. Скелет был прикован цепями к дереву.

Пропавшего 2 года назад московского путешественника обнаружили гулявшие по лесу местные жители. Тело было приковано к дереву наручниками и цепями. Личность установлена: погибший – 31-летний Иван Ключарев.

Эксперты предполагают, что мужчина умер около года назад - причем умирал в страшных мучениях. Причина смерти, скорее всего, истощение.

Иван Ключарев -заядлый московский путешественник, состоял в "Академии выживания". Это сообщество делится знаниями и навыками по безопасности и выживанию в современной действительности. Ключарева не привлекали туристические маршруты – он любил дикую природу с ее тяжелыми условиями, много времени проводил в горах, лесах, бродил по покинутым зданиям, спускался в заброшенные туннели.

Знакомые Ивана считают, что в его смерти нет криминала – по их мнению, путешественник сам устроил себе очередное испытание на выживание. "У него была уверенность, что ничего плохого с ним случиться не может. С этим приковыванием тоже, возможно, просто хотел посмотреть, как судьба его спасет", – рассказал один из знакомых.

Некоторые в окружении Ключарева считали московского путешественника умственно отсталым. Несмотря на то, что в быту путешественник вел себя вполне адекватно, в путешествиях проявлялся его "безудержный фанатизм". Так что версия испытания на прочность вполне вероятна.

Следственные органы все же не исключают, что московскому путешественнику "помогли" умереть. Как отмечают в СК, довольно затруднительно приковать себя наручниками к дереву с заведенными назад руками, передает РЕН ТВ.