Лихачев: "Росатом" подвёл итоги AtomSkills-2026 – главные новости

5 апреля в Екатеринбурге завершился одиннадцатый чемпионат профессионального мастерства AtomSkills-2026 – крупнейшее отраслевое событие «Росатома» в сфере подготовки кадров. Торжественная церемония прошла на площадке «Екатеринбург-Экспо» и собрала более 1600 участников и экспертов из России, Турции, Китая, Узбекистана, Киргизии, Казахстана и Беларуси.

В центре внимания оказались не только результаты соревнований, но и вопросы будущего атомной энергетики, подготовки специалистов и развития ядерных технологий. Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обозначил ключевые задачи отрасли, подчеркнув значение подобных проектов для повышения производительности труда.

Чемпионат традиционно рассматривается как важный элемент стратегии, формирующей кадровую базу для международных проектов «Росатома», включая строительство АЭС и развитие высокотехнологичных направлений.

Итоги чемпионата AtomSkills-2026

Соревнования прошли в двух лигах – профессиональной и студенческой. Участники боролись за победу в 44 компетенциях, охватывающих ключевые направления атомной отрасли.

В чемпионате приняли участие:

● команды 18 дивизионов и предприятий «Росатома»

● представители крупных российских компаний, включая Роскосмос, ОСК и СИБУР

● участники из стран-партнёров

● студенты 76 вузов и колледжей

Технологическими партнёрами выступили более 100 отечественных предприятий, обеспечивших оборудование и материалы для проведения соревнований.

Средний возраст конкурсантов снизился до 29 лет, а экспертов – до 38 лет. Доля молодёжи превысила 45%, что подтверждает растущий интерес к инженерным и техническим профессиям. Самому молодому эксперту чемпионата – студенту МГТУ им. Н.Э. Баумана – 18 лет.

Также в 2026 году впервые появились девушки-участницы в компетенциях, которые ранее проводились преимущественно в мужском составе, включая сварочные технологии и работу на станках с ЧПУ.

Лихачев о роли чемпионата для отрасли

Выступая на церемонии награждения, глава «Росатома» Алексей Лихачев подчеркнул стратегическое значение проекта:

«Чемпионат – это не только соревновательная арена и место оценки навыков. Это пространство для рождения новых технологических и производственных решений, которые будут направлены на решение отраслевой и национальной задачи – повышение производительности труда».

Эта позиция отражает общий курс госкорпорации на развитие компетенций, необходимых для реализации масштабных международных проектов «Росатома» и укрепления позиций России на глобальном рынке атомной энергетики.

Подготовка кадров и технологическое лидерство

Одной из ключевых тем деловой программы стала новая модель подготовки специалистов. В рамках панельной сессии обсуждались вопросы синхронизации образования с задачами промышленности.

Эксперты отметили, что для достижения технологического суверенитета необходимо: обновление профессиональных стандартов, интеграция образования и производства, развитие цифровых компетенций и подготовка инженеров нового поколения

«Росатом» участвует в 12 национальных проектах, включая «Новые атомные и энергетические технологии». Данный нацпроект объединяет 10 федеральных проектов и направлен на развитие всей цепочки энерготехнологий – от атомной генерации до возобновляемых источников энергии. Научное руководство проектом осуществляет Курчатовский институт.

Заместитель генерального директора «Росатома» Татьяна Терентьева подчеркнула, что «стандарт инженера будущего» должен сочетать фундаментальные знания, цифровые навыки и умение работать с наукоёмкими технологиями.

Новые образовательные инициативы

В рамках чемпионата было подписано соглашение между Корпоративной академией «Росатома» и Государственным университетом просвещения. Стороны утвердили дорожную карту на 2026–2027 годы.

Она включает:

● создание инженерно-педагогических классов

● внедрение программ повышения квалификации

● интеграцию модулей по искусственному интеллекту

● развитие научных исследований и грантовых проектов

● подготовку тьюторов и развитие дистанционного обучения, в том числе для российских школьников за рубежом

Также в рамках деловой программы состоялась встреча экспертов AtomSkills, по итогам которой был запущен новый отраслевой проект «Лидеры отрасли за производительность труда», направленный на внедрение бережливых технологий и повышение эффективности производственных процессов.

Профориентация и работа с молодёжью

Важной частью AtomSkills-2026 стал профориентационный трек «Формула карьеры», подготовленный юниорами «Росатома» и представителями студенческого сообщества отрасли. В нём приняли участие более 2000 школьников и студентов.

Программа включала:

Мастер-классы и викторины; Встречи с экспертами атомной отрасли; Консультации по построению карьеры; Экскурсии по площадкам чемпионата.

Такая работа позволяет формировать устойчивый интерес к атомной энергетике и создавать кадровый резерв для будущих проектов, включая строительство АЭС и развитие новых ядерных технологий.

Значение для России и мировой атомной отрасли

AtomSkills уже вышел за рамки корпоративного чемпионата и стал международной площадкой, где формируется экосистема подготовки кадров для высокотехнологичных отраслей.

Уникальность чемпионата также заключается в диалоге поколений: на одной площадке взаимодействуют школьники, студенты, молодые специалисты и опытные профессионалы, что обеспечивает преемственность знаний и развитие отрасли.

Для России это как укрепление технологического суверенитета, развитие экспортного потенциала «Росатома», так и поддержка портфеля заказов госкорпорации.

Для мировой отрасли – это пример интеграции образования, науки и производства, необходимой для развития атомной энергетики в условиях глобальной конкуренции.

Перспективы и итоги

Итоги AtomSkills-2026 подтверждают, что «Росатом» последовательно выстраивает систему подготовки кадров, ориентированную на долгосрочные задачи отрасли.

Чемпионат фактически трансформировался из соревновательной площадки в стратегический центр формирования кадрового потенциала и образовательной экосистемы «Росатома».

Заявления генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева и ключевые решения чемпионата стали важными новостями, отражающими курс на технологическое лидерство.

В перспективе такие проекты будут играть всё более значимую роль – как для реализации международных проектов «Росатома», так и для укрепления позиций России на глобальном рынке атомной энергетики.