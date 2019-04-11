Под Москвой строители сбросили на припаркованную машину кирпичи

С крыши одного из домов на Советской улице в городе Раменское Московской области строители случайно сбросили несколько кирпичей, передает сайт "Подмосковье сегодня". По словам очевидцев, порядка пяти из них упали на припаркованный неподалеку автомобиль Mazda.
Было разбито лобовое стекло машины. Хозяин иномарки пока не объявился.
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