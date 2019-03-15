Житель Екатеринбурга устроил оранжерею с коноплей

Жителя Екатеринбурга задержали за выращивание конопли и покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает портал tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Как установили следователи, мужчина в сентябре 2018 года купил у неизвестного семена конопли и вырастил 72 куста у себя в доме в садовом товариществе. Кроме того, екатеринбуржец пытался сбыть более 1,9 килограмма наркотических веществ. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям, материалы уже переданы в суд.
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