Раненая ножом россиянка стерла улики и прогнала полицию

Два ножевых ранения получила во время выяснения отношений с мужем жительница Апатитов Мурманской области. Прибывший наряд полиции женщина выпроводила.

Супруг напал на жену во время семейного скандала. Он схватил кухонный нож и ударил им женщину в грудь и в руку.

Жена отреагировала на такое обращение спокойно. Она вымыла окровавленный нож и убрала его в специальную подставку. Прибывшему наряду полиции женщина заявила, что претензий к мужу не имеет и заявление писать не собирается.

Ехать с врачами в больницу пострадавшая также отказалась. Она объяснила медикам, что ее супруг – пенсионер, у него слабое здоровье и ему нельзя волноваться.

Кто именно вызвал полицию – неизвестно. Однако сообщается, что по этому адресу часто приезжают бригады скорой помощи – женщину постоянно избивают. На сей раз раны не угрожают жизни и здоровью потерпевшей. Как сообщили в полиции, на возбуждение уголовного дела они "не тянут", передает "ХибИнформБюро".

В прошлом месяце сообщалось о происшествии в городе Северодвинске Архангельской области. Там арестовали 37-летнюю местную жительницу, которую заподозрили в убийстве 39-летнего сожителя. Тело погибшего с ножевым ранением в области сердца было обнаружено в одной из квартир на улице Логинова.

Подозреваемая призналась, что между ней и сожителем возникла ссора – из-за того, что ему позвонила какая-то женщина. Женщина была пьяна, она схватила нож и ударила возлюбленного в грудь.