Избивший жену Башаров прячется от взбешенного родственника

Марат Башаров исчез после скандала с женой. Артист скрывается от родственников избитой возлюбленной.

На днях третья супруга Марата Башарова Елизавета Шевыркова была доставлена в травматологическое отделение химкинской больницы. В порыве гнева актер ударил избранницу по лицу.

Старший брат Шевырковой Федор раскрыл детали происшествия. "Узнал о случившемся от нашей мамы. Лиза, младшая сестренка, часто приезжает в гости с маленьким Марселем. Всегда пыталась скрыть побои даже от нас. Ведь это происходит уже не в первый раз. В прошлом году Башаров сильно повредил ей палец. Тогда она оказалась на больничной койке почти с грудничком на руках. А сейчас все намного хуже – закрытый перелом носа. И снова на глазах у ребенка!" – сообщил взбешенный родственник пострадавшей девушки.

Шевырков надеется, что его сестра проявит благоразумие и обратится в правоохранительные органы, а после в суд. По мнению мужчины, Елизавета должна уйти от мужа.

Федор хотел разобраться с артистом. Однако тот скрывается, не берет трубку. "Сам Марат со мной на связь не выходил. Видимо, боится... Потому я и решил рассказать о ситуации, чтобы остановить домашнее насилие", – добавил мужчина.

Отметим, что после больницы Елизавета Шевыркова переехала к родителям. Девушке предстоит длительное лечение и реабилитация. Об этом сообщает StarHit.