Житель Ростовской области украл у родственников спрятанные под иконой украшения

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Красный Сулин в Ростовской области по подозрению в краже, передает портал rostovgazeta.ru. По версии обвинения, мужчина ночью сломал замок на двери летней кухни своих родственников и украл хранящиеся под иконой ювелирные украшения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что ранее он привлекался к ответственности за кражу и хранение наркотиков.