20-летний чемпион России скончался от рака

Умер 20-летний чемпион России по прыжкам с парашютом Максим Поздин. Спортсмен скончался от онкологического заболевания.
Известно, что Тагильчанин занимался в военно-патриотическом клубе. Недавно у него обнаружили злокачественную опухоль. Операция прошла успешно, однако метастазы успели распространиться по всему телу. Прощание с Максимом состоялось 14 февраля, передает tagilcity.ru.
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