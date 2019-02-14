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20-летний чемпион России скончался от рака

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Умер 20-летний чемпион России по прыжкам с парашютом Максим Поздин. Спортсмен скончался от онкологического заболевания.

Известно, что Тагильчанин занимался в военно-патриотическом клубе. Недавно у него обнаружили злокачественную опухоль. Операция прошла успешно, однако метастазы успели распространиться по всему телу. Прощание с Максимом состоялось 14 февраля, передает tagilcity.ru.

14 февраля 2019, 17:13

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