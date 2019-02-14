В Самаре пожилой врач изнасиловал пациентку после пластики груди

В Ленинский районный суд Самары поступили материалы уголовного дела по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера", возбужденного в отношении 60-летнего врача-анестезиолога одной из клиник, передает телеканал "360". Заявление написала пациентка учреждения, 32-летняя светская львица Эрика.

В августе 2017 года она обратилась в клинику, чтобы вставить в грудь имплантаты. Когда Эрика отходила от наркоза, в палату зашел анестезиолог. По словам пациентки, врач воспользовался ее беспомощным состоянием и изнасиловал. На следующий день он принес шоколадку, однако прощения не получил.

Адвокат обвиняемого настаивает, что все произошло по обоюдному согласию. По словам юриста, его клиент видел одобрение в глазах пациентки. Она находилась в сознании и не звала на помощь.