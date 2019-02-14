Под Москвой 79-летнего пенсионера ограбили на 450 тысяч

Из квартиры одного из домов в Советском проезде города Ивантеевки Московской области, где проживает 79-летний пенсионер, были похищены 450 тысяч рублей, пишет сайт "Подмосковье сегодня". Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Задержана 41-летняя местная жительница. Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.
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