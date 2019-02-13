На Ямале сняли на видео три солнца в небе

Жители Ямала сняли на видео оптическое явление гало, известное как "три солнца", передает телеканал "360". Оно возникает в определенных условиях и зависит от влаги, кристаллов, мелкого снега и других мелких частиц в атмосфере.
"Распространенное в автономном округе? Не сказать, что редкое", – рассказал руководитель окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Артем Кошкин.
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