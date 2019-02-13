Заключенные "Владимирского централа" объявили голодовку

Заключенные тюрьмы для особо опасных преступников ФКУ Т-2 управления ФСИН России по Владимирской области, более известной как "Владимирский централ", объявили голодовку, пишет "Экспресс-газета". Арестанты требуют смягчить условия содержания.
"Действия осужденных носят демонстративно-шантажный характер. Они вызваны несогласием выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения", – подчеркнул представитель ФСИН.
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