Жительница Поморья убила мужа за пощечину

Правоохранители Новодвинска в Архангельской области задержали местную 36-летнюю жительницу за убийство гражданского мужа. Об этом сообщает портал Flashnord.com.
Согласно версии следствия, мужчина и женщина распивали спиртное, когда между ними возник конфликт. Сожитель обвинил свою пассию в злоупотреблении алкоголем и дал ей пощечину, в ответ женщина схватилась за кухонный нож и несколько раз ударила мужа ножом. В результате он скончался.
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