На Урале банда черных риелторов жестоко расправилась с мужчиной

Суд в Красноуфимске вынес приговор членам банды черных риэлторов, которые убили мужчину, чтобы завладеть его квартирой. Об этом сообщает портал tagilcity.ru.
Согласно материалам суда, четверо мужчин и женщина обманули мужчину, пытавшегося продать свое жилье. Затем, во время распития спиртного они убили хозяина жилплощади, а тело вывезли за город. Члены группировки получили сроки от 4 до 15 лет.
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