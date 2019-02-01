В Тюмени у пенсионера из легкого достали зубную коронку

В Областную клиническую больницу №2 в Тюмени поступил 78-летний пациент с атеросклерозом нижних конечностей. Во время диагностики было установлено, что в легких пациента находится зубная коронка, передает портал nashgorod.ru. Она частично закрыла просвет верхнедолевого бронха, что привело к нарушении вентиляции легкого. Посторонний предмет был извлечен под анестезией через естественное отверстие в теле человека. Состояние пациента оценивается как стабильное. В ближайшее время врачи проведут реконструктивную операцию на артериях пенсионера.
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