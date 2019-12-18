Есть пострадавшие: в Саратове стрела башенного крана рухнула на рабочих

В Саратове на стройплощадке школы произошло обрушение стрелы башенного крана. В результате ЧП пострадали двое рабочих.
Получившие травмы граждане были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. На месте происшествия работают оперативные службы, пишет сайт VSE42.RU.
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