Машина с людьми провалилась под землю в Пензе

В Пензе LADA Largus с двумя людьми в салоне провалилась под землю. Несчастный случай произошел на стоянке возле магазина.
Как передает "Царьград", на месте ЧП развернули работу экстренные службы. По словам очевидцев, яма в асфальте на парковке была наполнена кипятком. В результате происшествия водитель и пассажир не выжили. Прокуратура начала проверку по факту ЧП.
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