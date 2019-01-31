Воровал кирпичи: в Татарстане в заброшенной котельной погиб рабочий

Благодаря свидетельствам очевидцев стали известны подробности гибели рабочего в здании заброшенной котельной на Загородной улице в городе Чистополь в Татарстане, передает портал inkazan.ru. Местный житель рассказал, что днем 31 января он пришел на место, чтобы набрать кирпичей из стены полуразрушенного здания, однако заметил, что его место кто-то уже занял. Он отошел в сторону, однако вскоре услышал грохот. Вернувшись на шум, местный житель обнаружил завалы, под которыми оказался рабочий. На место прибыли спасатели, однако пострадавший уже не подавал признаков жизни. По факту произошедшего проводится проверка. Отмечается, что здание, из стены которого воровались кирпичи, никому не принадлежит.