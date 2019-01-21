В Татарстане проигравший в карты мужчина убил оппонента

В Зеленодольске в подъезде жилого дома обнаружили труп 48-летнего местного жителя. На теле было ножевое ранение грудной клетки.
Подозреваемым в убийстве оказался 34-летний мужчина. Известно, что потерпевший и подозреваемый встретились в квартире общего знакомого. Они распивали там алкоголь и играли в карты. Позже между гостями произошла ссора. Подозреваемый нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение и скрылся, пишет inkazan.ru
Комик вынужден мерзнуть
Певица обратилась к общественности
Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Не делай добра – не получишь зла