В Питере жестоко избили доставщика еды

В Питере доставщика еды избили в лифте из-за многодетной матери. Пострадавшим оказался 23-летний студент.
Курьер зашел внутрь с детьми женщины, но его попросили выйти, так как он якобы чуть не задавил потомство сумкой. Парень отказался. В конфликт вмешался 37-летний мужчина, который начал бить курьера по голове и вышвырнул из лифта. В результате парень получил сотрясение мозга, пишет Telegram-канал Mash.
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