На стройке в Подмосковье нашли бомбу

На строительной площадке в деревне Сапроново Ленинского района Московской области в ходе земельных работ была обнаружена немецкая авиационная бомба времен Великой Отечественной войны, передает сайт "Подмосковье сегодня". В МЧС отметили, что расстояние до ближайших жилых строений составляло километр, а снаряд не представлял угрозы. Он был изъят и уничтожен.
Звезда ушедшей эпохи переживает не лучшие времена
Певица обратилась к общественности
Супружеская жизнь пары оказалась недолгой
Она отдыхала на горнолыжном курорте