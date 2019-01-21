Жителей Магнитогорска запугивают серией терактов

Жители Магнитогорска рассказали о массовой рассылке сообщений по электронной почте с угрозами о подготовке серии терактов в городе, передает Ura.ru. Авторы послания утверждают, что в общественных местах заложены бомбы, которые будут приведены в действие до захода солнца 21 января. В региональном управлении ФСБ подтвердили информацию о рассылке. По факту произошедшего проводится проверка. Как отмечают многие эксперты, скорее всего, речь идет о попытке вызвать панику среди жителей Магнитогорска. Кто стоит за этой провокацией, предстоит выяснить правоохранителям.
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