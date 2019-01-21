Обрушение стены дома в Магнитогорске попало на видео

Днем 20 января в Магнитогорске состоялся демонтаж крупной части пострадавшего во время взрыва газа подъезда жилого дома. Очевидцы сняли произошедшее на видео. Запись опубликована в Сети.
Люди пожаловались, что их не предупредили о проведении работ. "Мы настолько напугались, что тут же схватили вещи и рванули эвакуироваться, даже детей одевать не стали – простыть лучше, чем погибнуть", – цитирует URA.Ru жильцов одного из подъездов.
Специалисты отмечают, что с технической точки зрения все прошло гладко. "Обрушение стены, ранее располагавшейся между седьмым и восьмым подъездами, прошло в штатном режиме. Технические колебания были в четыре раза ниже допустимых. Разлета осколков не было", – цитирует "Царьград" директора ответственной за демонтаж компании "РВС" Юрия Овчарова. Он отметил, что работы завершены на одну треть.
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