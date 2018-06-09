В Волгограде без вести пропал журналист

Об исчезновении волгоградского журналиста Леонида Махини сообщила его жена. Полиции она рассказала, что утром 7 июня он как обычно отвез дочь в детский сад, после чего созвонился с ней и пропал. Его телефон перестал отвечать к обеду того же дня. Два дня поисков ни к чему не привели.

При этом сообщается, что мужчина оставил семье записку противоречивого содержания. "В то, что он мог покончить с собой, я не верю. Он и раньше мог пропадать на сутки. Но всегда сообщал, что все нормально. А тут – полная тишина", – цитирует сайт "Комсомольская правда" жену пропавшего. "Дай бог, чтобы просто загулял", – добавила она.