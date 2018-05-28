Житель Подмосковья сломал три лифта ради денег

Сотрудники полиции задержали серийного похитителя лифтового оборудования на улице Ворошилова в подмосковном Серпухове, передает сайт "Подмосковье сегодня". При себе у него обнаружили электропровод длиной 30 метров.
Сообщается, что по ночам мужчина забирался в технические помещения жилых домов и похищал электропровода и катушки тормозного магнита от лифтов. Свою добычу он сдавал в пункт приема металла. Удалось установить, что задержанный успел совершить три кражи. Его приговорили к 2,5 года условно с испытательным сроком на два года.
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