На Ангаре затонул теплоход с пробоиной в борту

Во время движения по Ангаре теплоход КС-1342 получил пробоину в кормовой части, передает РИА ФАН. В результате судно затонуло. На борту находились два человека. Их спас экипаж корабля "Ангара-55".
Попадания нефтепродуктов в воду и другого загрязнения окружающей среды в результате инцидента не произошло. Затонувшее судно было поднято и доставлено в поселок Мотыгино в Красноярском крае для ремонта. По факту произошедшего проводится проверка.
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