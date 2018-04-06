Жительница Подмосковья пришила палец к платью

В Пушкино девушка во время работы за швейной машинкой пробила палец насквозь. Самостоятельно вытащить иглу рукодельница не смогла. Сложную операцию по освобождению пальца пришлось проводить спасателям, сообщает "Подмосковье сегодня".
Сотрудники МЧС разобрали механизм машинки и вызвали скорую помощь. Девушке была оказана медицинская помощь.
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