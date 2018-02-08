Под Иркутском при пожаре в поезде погиб человек

Со станции Лена на станцию Зима в Иркутской области для ремонта прибыл грузовой поезд в сопровождении двух проводников. Вскоре в тепловозе начался пожар.

После локализации очага возгорания один из сотрудников был обнаружен мертвым, передает Life.ru. Второй проводник доставлен в больницу с отравлением угарным газом и термическим ожогом. Причина ЧП устанавливается.