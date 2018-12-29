В Амурской области поезд сошел с рельсов

На регулируемом железнодорожном переезде на станции Возжаевка Забайкальской железной дороги в Амурской области легковой автомобиль Toyota Corona Premio столкнулся с хвостовой частью грузового поезда, передает телеканал "360". В результате произошел сход с рельсов шести вагонов состава. Пострадали два человека, находившиеся в машине. Движение поездов на участке было остановлено.
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