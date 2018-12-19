Стажера намотало на станок на уральском заводе

В связи с травмированием токаря-стажера на Серовском заводе ферросплавов в Свердловской области начата прокурорская проверка, передает портал tagilcity.ru. По предварительным данным, работника намотало на вращающийся механизм станка. В результате он получил травму головы, перелом ребер, травму грудной клетки, пневмоторакс, переломы больших берцовых костей и сотрясение головного мозга. Причиной могло стать попадание одежды во вращающиеся части машины. Прокуратура проверит соблюдение техники безопасности на предприятии.
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