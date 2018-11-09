Россиянин до смерти забил навязчивого гостя

Суд решает вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве. Преступление произошло 3 ноября. Житель деревни Старые Низковицы Гатчинского района Ленинградской области во время совместного распития алкоголя до смерти забил товарища, отказавшегося уходить из гостей, передает портал "ФедералПресс". Труп лежал в доме злоумышленника до тех пор, пока его не нашли сотрудники правоохранительных органов.