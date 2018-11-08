Россиянка зарезала соседа после страшного сна

В доме на Набережной улице в селе Хуторка Новосергинского района Оренбургской области местная жительница нашла раненым своего 40-летнего сына, передает Ura.ru. По дороге в больницу он скончался.

По подозрению в совершении преступления была задержана 56-летняя соседка. Она созналась в содеянном и рассказала об обстоятельствах произошедшего.

Женщине приснился страшный сон, в котором сосед изнасиловал ее 30-летнюю дочь. Вскочив с постели, она схватила нож, побежала к соседу и ударила его в область сердца. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".