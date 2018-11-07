В Воронеже бывшей узнице концлагеря отрезали здоровую ногу

В клинической больнице №3 в Воронеже идет проверка по факту проведения операции по ампутации ноги 89-летней бывшей узнице концлагеря Марии Дроновой, передает телеканал "Царьград". Из-за облитерирующего эндартериита у женщины началась гангрена на правой стопе. Некроз угрожал жизни женщины, и семья уговорила ее на ампутацию.

Операцию решили провести в экстренном порядке 4 ноября. Когда родные пришли навестить пенсионерку, они увидели, что у нее отняли не правую стопу, а левую ногу до середины бедра. Врачи заявили, что гангреной были поражены обе ноги. Мария Дронова и ее близкие утверждают, что левая нога была абсолютно здорова.

По данным местных СМИ, направление из поликлиники, где было описано состояние пациентки, из ее истории болезни попросту исчезло. Записи первичного осмотра были изменены.

Пока полиция пытается разобраться в произошедшем, Мария Дронова готовится к новой операции. Гангрена на правой ступне никуда не делась и продолжает угрожать жизни бывшей узницы концлагеря.