"Молодая гвардия" помогла вернуть детей семье Богдан-Мельник

Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) помогли многодетной семье Богдан-Мельник из Рязанской области выполнить требования органов соцзащиты и вернуть домой их детей. Молодогвардейцы пригласили семью на II Форум маленьких героев, который состоится 6 декабря в Москве.



В августе этого года в селе Чучково Рязанской области произошел пожар. Дотла сгорел дом многодетной семьи Богдан-Мельник. Настоящим героем оказался восьмилетний Максим: он спас из огня трех сестер и брата.



После пожара семье выделили социальное жилье, но из-за отсутствия в квартире необходимых для проживания детей условий органы опеки поместили Максима, а также его брата и сестер в местный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

На прошлой неделе из средств массовой информации о проблеме погорельцев узнали активисты МГЕР. На следующий день глава Рязанского регионального отделения "Молодой гвардии" Артем Никитин встретился с руководством Чучковского района, родителями Максима и органами опеки.

Выяснилось, что для воссоединения семьи нужно приобрести кровати для четверых старших детей, письменный стол, за которым они будут делать уроки, а также кухонный уголок.

Проблему молодогвардейцы решили быстро: в тот же день они привезли семье всю необходимую мебель. После этого детей вернули родителям.

Маленький герой Максим домой пока не вернулся: он болеет ангиной, поэтому для безопасности других детей приняло решение оставить его в больнице до выздоровления.

По словам председателя Координационного совета "Молодой гвардии" Дениса Давыдова, рязанские молодогвардейцы продолжают оказывать семье Богдан-Мельник всю необходимую помощь.

"Помимо двухъярусной кровати, письменного и кухонного столов сегодня волонтеры привезли необходимое постельное белье, некоторые бытовые принадлежности и подарки детям. Молодогвардейцы пригласили всю семью принять участие во II Форуме маленьких героев, который состоится 6 декабря в Москве", – сказал он.

Несмотря на то, что ситуация благополучно разрешилась и дети вернулись в семью, у молодогвардейцев остался ряд вопросов. Давыдов отметил, что в МГЕР намерены выяснить, почему дети были вынуждены жить без родителей, почему власти среагировали только после сообщений в СМИ и как так получилось, что ситуация долго не разрешалась.

"Получается удивительная ситуация, – посетовал Давыдов. – Из-за нескольких кроватей, постельного белья и двух столов дети вынуждены были жить без родителей на протяжении достаточно длительного времени. Мы будем разбираться в этой ситуации".