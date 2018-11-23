Под Волгоградом пьяный селянин изрубил подруге голову топором

Утром 22 ноября вв Октябрьскую центральную районную больницу в Волгоградской области поступила 42-летняя женщина в состоянии сильного алкогольного опьянения с несколькими рублеными ранами головы. Повреждения носили явный криминальный характер, о чем врачи сообщили в полицию.
По горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний сожитель пострадавшей, передает портал novostivolgograda.ru. Селянин признался, что они с подругой выпили, после чего произошла ссора. В ходе конфликта мужчина взял топор и несколько раз ударил им возлюбленную по голове. По какой именно статье будет возбуждено уголовное дело решит судебно-медицинская экспертиза.
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