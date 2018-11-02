В Удмуртии пенсионер зарезал собутыльника

В Удмуртии распитие спиртного закончилось убийством. Сообщается, что 65-летний местный житель зарезал своего собутыльника.
Преступление было совершено на почве ссоры. Злоумышленник скрылся с места преступления, по дороге выбросив нож в реку. Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы, передает udm-info.ru.
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